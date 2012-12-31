〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月３１日─１月４日の海外経済指標】 予想 前回 １月１日（火） ０１００ＧＭＴ １２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] 51.0 50.6 ２日（水） ００００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.3 46.3 （12月速報） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.2 （12月速報） １５００ＧＭＴ １１月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.6 1.4 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.2 49.5 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.7 -0.1 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 -0.2 （前年比、％） 2.0 1.9 （11月改定） ３日（木） ０８５５ＧＭＴ １２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 10 5 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.8 3.9 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ １２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 57.1 １３１５ＧＭＴ １２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 130 118 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12／29までの週、1000件） N/A 350 １２月米自動車販売台数 １２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ４日（金） ０１４５ＧＭＴ １２月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 52.1 ０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.8 -2.8 （前年比、％） N/A -0.8 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.3 47.3 （12月速報） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.8 47.8 （12月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.1 2.2 １３３０ＧＭＴ １２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 145 146 （民間部門雇用者数増減、1000人） 145 147 （失業率、％） 7.8 7.7 １５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 0.7 （速報値） １５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.4 0.8 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 54.3 54.7 （景気指数） N/A 61.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月３１日─１月５日の海外行事予定】 １２月３１日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 タイ、韓国、ブラジル、台湾は休場 １日（火） アイルランドがＥＵ議長国に（６月３０日まで） 英国が２０１３年のＧ８議長国に ロシアが２０１３年のＧ２０議長国に 米国、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、韓国、オーストラリア、 英国、フランス、ドイツ、ブラジル、インドは休場［以上、新年］ ２日（水） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １２月１１─１２日の米ＦＯＭＣ議事録発表 中国は休場［新年］ ３日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 米議会招集（２０１２年１１月の選挙で当選した議員で成る議会が発足） 中国は休場［新年］ ４日（金） １８１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁がビジネス・ サイクルに関するパネルディスカッションに参加（サンディエゴ） ２０３０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が金融システムの相互関連性と システミックリスクについて講演（サンディエゴ） ２２３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢの独立性に 関するパネルディスカッションに参加（サンディエゴ） ５日（土） １８１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が金融危機後の金融政策に関する パネルディスカッションの司会（サンディエゴ） １８１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁がＦＲＢに 関するパネルディスカッションに参加（サンディエゴ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ３１日 ロイター］