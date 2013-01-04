＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月4─11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（金） ０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.8 -2.8 （前年比、％） N/A -0.8 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.3 47.3 （12月速報） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.8 47.8 （12月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.1 2.2 １３３０ＧＭＴ １２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 146 （民間部門雇用者数増減、1000人） 148 147 （失業率、％） 7.7 7.7 １５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 0.7 （速報値） １５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.4 0.8 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 54.2 54.7 （景気指数） N/A 61.2 ７日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.6 ８日（火） ００３０ＧＭＴ １１月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -2.088 ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 152 ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.2 （前年比、％） N/A -3.6 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.19 （景況感指数） N/A 85.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.7 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.2 3.9 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 11.0 14.2 ９日（水） ００３０ＧＭＴ １１月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -9.539 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.6 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １０日（木） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/5までの週、1000件） N/A 372 １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 １１日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.8 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A -3.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 （前年比、％） N/A -2.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.2 -0.9 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.7 １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.6 -42.24 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -172.11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━