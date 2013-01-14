〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月１４日─１８日の海外経済指標】 予想 前回 １４日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 3.2 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.1 -1.4 （前年比、％） -3.2 -3.6 １５─２０日 １２月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.9 0.9 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） 2.1 2.1 （12月速報） ０８００ＧＭＴ ２０１２年独ＧＤＰ（連邦統計庁） 0.8 3.0 ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 0.2 （前年比、％） 2.7 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.0 （前年比、％） 3.0 3.0 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） 3.0 2.9 ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.0 0.1 （前年比、％） 0.3 -0.3 産出（前月比、％） 0.0 -0.2 （前年比、％） 2.4 2.2 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 10.2 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 0.00 -8.10 １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 -0.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 （自動車除く／前月比、％）0.2 0.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.4 １６日（水） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （11月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 -0.3 （指数／前年比、％) 1.8 1.8 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 1.9 1.9 １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 1.1 （設備稼働率、％） 78.5 78.4 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 48 47 １７日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.39 失業率（％） N/A 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 89.0 86.1 （許可件数／年率、万戸） 90.3 90.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/12までの週、1000件） 365 371 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 6.0 8.1 １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 7.8 7.4 １２月小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.9 14.9 １２月鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.1 10.1 １２月固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.7 20.7 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 1.1 0.9 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 75.0 72.9 （12月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月１４日─２０日の海外行事予定】 １４日（月） ０１２０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がアジア金融フォーラムのパネル討論 に参加（香港） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６５５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （米カリフォルニア州ハーフムーンベイ） １７４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （アトランタ） ２１００ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が金融政策、 世界金融危機からの回復、米経済が直面する長期的課題について ミシガン大学ジェラルド・Ｒ・フォード公共政策大学院で講演 （ミシガン州アナーバー） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） アジア金融フォーラム（１５日まで、香港） １５─２０日 １２月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（火） １３００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ロードアイランド州プロビデンス） １３５０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」 （ミネソタ州ゴールデンバレー） １６３０Ｇ