訂正：UPDATE1: 2013年の世界経済成長率見通しを3.0％から2.4％に下方修正＝世銀

訂正:本文2段落目の「途上国」を「先進国」に訂正します。 [ワシントン 15日 ロイター] 世界銀行は、最新の「世界経済展望」で2013 年の世界経済の成長率見通しを2.4%に下方修正した。6月時点の見通しは3.0%だ った。 先進国(訂正)の景気回復が予想外に低調なことを理由としている。 以下は最新の成長率見通し。 2011 2012 2013 2014 2015 World 2.7 2.3 2.4 3.1 3.3 High income 1.6 1.3 1.3 2.0 2.3 OECD countries 1.5 1.2 1.1 2.0 2.3 Euro Area 1.5 -0.4 -0.1 0.9 1.4 Japan -0.7 1.9 0.8 1.2 1.5 United States 1.8 2.2 1.9 2.8 3.0 Non-OECD 5.0 2.9 3.5 3.8 3.8 Developing countries 5.9 5.1 5.5 5.7 5.8 East Asia/Pacific 8.3 7.5 7.9 7.6 7.5 China 9.3 7.9 8.4 8.0 7.9 Indonesia 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6 Thailand 0.1 4.7 5.0 4.5 4.5 Europe/Central Asia 5.5 3.0 3.6 4.0 4.3 Russia 4.3 3.5 3.6 3.9 3.8 Turkey 8.5 2.9 4.0 4.5 5.0 Romania 2.5 0.6 1.6 2.2 3.0 Latin America/Caribbean 4.3 3.0 3.5 3.9 3.9 Brazil 2.7 0.9 3.4 4.1 4.0 Mexico 3.9 4.0 3.3 3.6 3.6 Argentina 8.9 2.0 3.4 4.1 4.0 Middle East/N.Africa -2.4 3.8 3.4 3.9 4.3 Egypt(7) 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7 Iran 1.7 -1.0 0.6 1.6 2.8 Algeria 2.5 3.0 3.4 3.8 4.3 South Asia 7.4 5.4 5.7 6.4 6.7 India(1,2) 6.9 5.1 6.1 6.8 7.0 Pakistan(1) 3.0 3.7 3.8 4.0 4.2 Bangladesh(1) 6.7 6.3 5.8 6.2 6.5 Sub-Saharan Africa 4.5 4.6 4.9 5.1 5.2 South Africa 3.1 2.4 2.7 3.2 3.3 Nigeria 6.7 6.5 6.6 6.4 6.3 Angola 3.4 8.1 7.2 7.5 7.8 Memorandum items Developing countries excluding transition countries 6.5 5.2 5.8 6.0 6.0 excluding China, India 4.5 3.3 4.0 4.3 4.4 (1) Data for Bangladesh, Egypt, India, and Pakistan are reported on a fiscal year basis. Aggregates that depend on these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. (2) Real GDP at market prices.