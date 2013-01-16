＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月16─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（水） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （11月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 -0.3 （指数／前年比、％) 1.8 1.8 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 1.9 1.9 １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 1.1 （設備稼働率、％） 78.5 78.4 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 48 47 １７日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 1.39 失業率（％） 5.4 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 89.0 86.1 （許可件数／年率、万戸） 90.3 90.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/12までの週、1000件） 365 371 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 5.8 8.1 １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 7.8 7.4 １２月小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.9 14.9 １２月鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.1 10.1 １２月固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.7 20.7 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 1.1 0.9 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 75.0 72.9 （12月確報） ２１日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.4 ２２日（火） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A 6.9 （現況指数） N/A 5.7 １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.10 １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.10 5.04 ２３日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 1.4 （前年比、％） N/A 2.0 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.7 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.4 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━