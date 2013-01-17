＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月17─24日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １７日（木） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 89.0 86.1 （許可件数／年率、万戸） 90.3 90.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/12までの週、1000件） 365 371 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 5.8 8.1 １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 7.8 7.4 １２月小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.9 14.9 １２月鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.1 10.1 １２月固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.7 20.7 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 1.1 0.9 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 75.0 72.9 （12月確報） ２１日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.4 ２２日（火） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A 6.9 （現況指数） N/A 5.7 １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.10 １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.10 5.04 ２３日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 1.4 （前年比、％） N/A 2.0 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.7 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.4 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.5 ２４日（木） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 46.1 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 47.8 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 47.2 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/19までの週、1000件） N/A N/A １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.0 （12月改定） １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━