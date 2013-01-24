＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月24─31日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２４日（木） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.5 46.1 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 48.0 47.8 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 47.5 47.2 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/19までの週、1000件） 355 335 １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 53.0 54.0 （12月改定） １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.2 ２５日（金） ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 103.0 102.4 （現況指数） 107.2 107.1 （期待指数） 99.0 97.9 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） -0.1 0.9 （前年比、％） 0.2 0.0 （Q3確報） １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.385 0.377 ２８─３１日 ０７００ＧＭＴ １２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.0 （前年比、％） N/A 1.1 ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A -0.9 ２８日（月） ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 3.8 １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.0 0.8 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.6 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 2.6 １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 106.4 （前月比、％） 0.8 1.7 １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] （年率、万戸） N/A 90.3 ２９日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.7 （季調前前月比、％) N/A -0.1 （前年比、％) N/A 4.3 ３０日（水） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.12 （景況感指数） N/A 87.0 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 215 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.3 3.1 デフレーター N/A 2.7 （Q3確報） ３１日（木） ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 ０８５５ＧＭＴ １月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 3 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.556 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.7 0.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/26までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 52.0 48.9 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.0 （12月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━