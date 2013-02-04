＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月4─11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（月） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.1 2.1 １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 2.2 0.0 １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 4.6 （速報値） ５日（火） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.8 -2.6 ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] （指数） N/A 51.7 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 48.3 48.3 （1月速報） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 48.2 48.2 （1月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） N/A -2.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.1 55.7 （景気指数） 59.7 60.8 ６日（水） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.9 -1.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] インドネシア第４・四半期・２０１２年ＧＤＰ ７日（木） ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 -0.55 失業率（％） 5.5 5.4 ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.3 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.9 0.3 （前年比、％） -2.1 -2.4 ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.8 -0.3 （前年比、％） -2.4 -2.1 ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.93 -9.16 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/2までの週、1000件） 360 368 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -1.2 2.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.9 -1.9 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.80 16.05 ８日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 14.8 14.6 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -46.0 -48.7 １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] N/A 14.1 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] N/A 6.0 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] N/A 31.6 １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 2.5 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -1.9 １０─１５日 時間未定 １月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） N/A 454.3 新規融資伸び率（前年比、％） N/A 15.0 Ｍ２伸び率（前年比、％） N/A 13.8 １１─１５日 ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.2 １１日（月） ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━