〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１８─２２日の海外経済指標】 予想 前回 １８─２０日 １月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １８日（月） ０９：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 19.8 １９日（火） １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 35.0 31.5 （現況指数） 9.0 7.1 １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 48 47 ２０日（水） ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） -0.7 -0.7 （前年比、％） 1.9 1.9 （1月速報） ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.3 （前年比、％） 1.2 1.5 ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） -0.3 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.6 1.5 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7 １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 92.5 95.4 （許可件数／年率、万戸） 91.5 90.9 １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.3 （コア指数／前月比、％） 1.4 1.3 １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] 第４・四半期マレーシアＧＤＰ ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 49.0 48.6 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 48.5 47.9 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.0 48.6 １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) 1.6 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 1.8 1.9 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/16までの週、1000件） 355 341 １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 55.5 55.8 （1月改定） １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.90 4.94 １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.5 １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1.0 -5.8 ２３：００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.92 ２２日（金） ００：００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ ０１：３０ＧＭＴ １月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.1 （Q4速報） ０９：００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 105.0 104.2 （現況指数） 108.5 108.0 （期待指数） 101.3 100.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１８─２４日の海外行事予定】 １８日（月） １４：３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言（ブリュッセル） 米国［プレジデンツデー］ １９日（火） ００：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 トルコ中銀金融政策決定会合 ２０日（水） ０９：３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ １月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ１０年債入札 タイ中銀金融政策会合 ２１日（木） １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：３５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策の 見通しについて講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 １８：００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が金融政策と経済について 講演・質疑応答あり（ニューヨーク） ２２：３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が議会証言 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ２２日（金） ０２：１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がテキサス州の経済について講演 （ダラス） １０：００ＧＭＴ 欧州委員会が経済見通し発表、レーン委員が会見（ブリュッセル） １５：１５ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事とローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が 財政問題および金融政策に関する討論会に参加（ニューヨーク） ２３：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演「金融規制における国際協力」 （ニューヨーク） ２４日（日） イタリア総選挙（２５日まで） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １８日 ロイター］