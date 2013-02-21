＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月21─28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 49.0 48.6 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 48.5 47.9 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.0 48.6 １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) 1.6 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 1.8 1.9 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/16までの週、1000件） 355 341 １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 55.5 55.8 （1月改定） １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.90 4.94 １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.5 １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1.0 -5.8 ２２日（金） ０１：３０ＧＭＴ １月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.1 （Q4速報） ０９：００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 105.0 104.2 （現況指数） 108.5 108.0 （期待指数） 101.3 100.5 ２５─２８日 ０７：００ＧＭＴ １月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 0.3 ２５日（月） ０１：４５ＧＭＴ ２月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] N/A 52.3 １３：３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.02 ２６─１日 ０７：００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.7 （前年比、％） N/A -4.7 ２６日（火） １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.6 （季調前前月比、％) N/A -0.1 （前年比、％) N/A 5.5 １５：００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.38 0.369 １５：００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 59.3 58.6 ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.8 ０９：００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 3.3 ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.0 （Q4速報） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.09 （景況感指数） N/A 89.2 １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -4.4 4.3 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.3 １５：００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.7 （前月比、％） N/A -4.3 ２８日（木） ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ０８：５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -16 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.0 （1月速報） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/23までの週、1000件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 0.5 -0.1 デフレーター N/A 0.6 （Q4速報） １４：４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 54.5 55.6 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 1.7