〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月４─１０日の海外経済指標】 予想 前回 ４日（月） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.2 （前年比、％） 1.9 2.1 ５日（火） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -15.4 -14.9 ００：３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.2 ０１：４５ＧＭＴ ２月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 54 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.3 47.3 （2月速報） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.3 47.3 （2月速報） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.8 （前年比、％） N/A -3.4 １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.0 55.2 （景気指数） 56.0 56.4 ６日（水） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.6 0.5 （前年比、％） 3.0 3.1 １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） -0.6 -0.6 （前年比、％） -0.9 -0.9 （速報値） １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 170 192 １５：００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -2.2 1.8 １５：００ＧＭＴ １月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -5.2 （速報値） ７日（木） ００：３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.5 -0.427 ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.4 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -42.6 -38.54 １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -1.6 -2.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） 4.2 4.5 （Q4速報） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/2までの週、1000件） 355 344 ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 14.50 14.59 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ８日（金） １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 160 157 （民間部門雇用者数増減、1000人） 170 166 （失業率、％） 7.9 7.9 １５：００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 時間未定 ２月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] N/A 25.0 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] N/A 28.8 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] N/A 29.2 ９日（土） ０１：３０ＧＭＴ ２月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -1.6 ０５：３０ＧＭＴ １─２月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） [CNIO=ECI] １０─１５日 ２月中国マネーサプライＭ２[CNMSM2=ECI] ２月中国人民元建て新規融資[CNNYL=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月４─１０日の海外行事予定】 ４日（月） １３：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：１５ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ５日（火） ０３：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネルディスカッションに 参加（ワシントン） 中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）開幕 ブラジル中銀金融政策委員会（６日まで） ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ６日（水） １３：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（ペンシルベニア州ランカスター） １５：００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １９：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 英中銀金融政策委員会（７日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） ７日（木） ０１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（サンアントニオ） １２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５：００ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が議会委員会で証言（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 スペイン国債入札 ジュネーブ国際自動車ショー（１７日まで） インドネシア金融政策会合 マレーシア金融政策会合 ８