＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月7日─14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（木） ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.4 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -42.6 -38.54 １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -1.6 -2.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） 4.3 4.5 （Q4速報） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/2までの週、1000件） 355 344 ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 14.50 14.59 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ８日（金） １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 160 157 （民間部門雇用者数増減、1000人） 167 166 （失業率、％） 7.9 7.9 １５：００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 時間未定 ２月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 10.1 25.0 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] -8.8 28.8 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] -7.8 29.2 ９日（土） ０１：３０ＧＭＴ ２月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 3.0 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -1.5 -1.6 ０５：３０ＧＭＴ １─２月月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 15.0 15.2 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.5 10.3 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.8 20.6 １０─１５日 時間未定 ２月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 750 1070 新規融資伸び率（前年比、％） 15.3 15.4 Ｍ２伸び率（前年比、％） 15.1 15.9 １１日（月） ０７：００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 168 ０７：４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 １２日（火） ０７：００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 1.8 （2月速報） ０７：４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.6 ０９：３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A -1.7 ０９：３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A 1.6 （前年比、％） N/A -1.5 ０９：３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -8.90 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A 3.00 １２─１５日 ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.3 １３日（水） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.4 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.3 0.2 １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.5 0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.3 0.3 １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 １４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.04 失業率（％） N/A 5.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/9までの週、1000件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.7 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -107.51 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━