＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月21─28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 48.2 47.9 ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 48.2 47.9 ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 48.2 47.9 ０９：３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.6 （前年比、％） 0.5 -0.6 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/16までの週、1000件） 342 332 １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 55.0 54.3 （2月改定） １３：００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.00 4.92 １４：００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.2 １４：００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -2.0 -12.5 ２２日（金） ０９：００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 107.6 107.4 （現況指数） 110.4 110.2 （期待指数） 104.9 104.6 ２５日（月） １２：３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.32 ２５─２８日 ０７：００ＧＭＴ ２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.8 ０７：００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 3.1 （前年比、％） N/A 2.4 ２６日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.5 -4.9 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 2.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 7.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.9 （季調前前月比、％) N/A 0.2 （前年比、％) N/A 6.8 １４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 70.3 69.6 １４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.430 0.437 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 ０７：４５ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （速報値） ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -12.83 ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.3 （Q4改定） １０：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.73 （景況感指数） N/A 91.1 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 105.9 （前月比、％） N/A 4.5 ２８日（木） ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -3 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.2 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 3.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/23までの週、1000件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 0.4 0.1 デフレーター N/A 0.9 （Q4改定） １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.5 （Q3改定） １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 56.2 56.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━