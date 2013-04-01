＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月1日─8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １日（月） １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.9 （3月速報） １４：００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.1 １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.2 54.2 ２日（火） ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.6 46.6 （3月速報） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 12.0 11.9 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 1.4 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.8 （前年比、％） 1.6 1.8 （2月改定） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 5.7 （速報値） １４：００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 2.9 -2.0 ３月米自動車販売台数 ３日（水） ００：３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -1 -1.1 ０１：００ＧＭＴ ３月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.7 1.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 200 198 １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.8 56.0 （景気指数） N/A 56.9 ４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.9 ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.5 46.5 （3月速報） ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 46.5 46.5 （3月速報） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.6 （前年比、％） 1.4 1.9 １１：３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 55.356 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/30までの週、1000件） 347 357 ５日（金） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.4 1.2 （前年比、％） N/A -1.3 １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 1.2 -1.9 １２：３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 200 236 （民間部門雇用者数増減、1000人） 209 246 （失業率、％） 7.7 7.7 １２：３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.6 -44.5 １９：００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 16 16.15 ８日（月） １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━