3月のインドネシアＣＰＩ、前年比＋5.90％　予想上回る

[ジャカルタ 1日 ロイター] インドネシア統計局が発表した3月の消費者物価指 数(CPI)は前年比5.90%上昇した。 ロイターがアナリスト10人に実施した調査による予想は5.57%だった。2月は 5.31%上昇した。 前月比では0.63%上昇、予想は0.38%だった。 食品とたばこの価格に押し上げられた。 コアCPIは4.21%上昇、予想は4.31%上昇だった。 統計局は、前月比のCPI上昇率は過去5年間に比べて「比較的高め」としている。 詳細は以下の通り(単位:%)。 CPI y/y m/m March 5.90 0.63 Feb 5.31 0.75 Jan 4.57 1.03 Dec 4.3 0.54 Nov 4.32 0.07 Oct 4.61 0.16 Sept 4.31 0.01 Aug 4.58 0.95 July 4.56 0.70 June 4.53 0.62 May 4.45 0.07 April 4.50 0.21 March 3.97 0.07 Feb 3.56 0.05 Jan-12 3.65 0.76 Dec 3.79 0.57 Nov 4.15 0.34 Oct 4.42 -0.12 Sept 4.61 0.27 Aug 4.79 0.93 July 4.61 0.67 June 5.54 0.55 May 5.98 0.12 April 6.16 -0.31 March 6.65 -0.32 Feb 6.84 0.13 Jan-11 7.02 0.89 Dec 6.96 0.92 Nov 6.33 0.60 Oct 5.67 0.06 Sept 5.80 0.44 Aug 6.44 0.76 July 6.22 1.57 June 5.05 0.97 May 4.16 0.29 April 3.91 0.15 March 3.43 -0.14 Feb 3.81 0.30 Jan-10 3.72 0.84 Dec 2.78 0.33 Nov 2.41 -0.03 Oct 2.57 0.19 Sept 2.83 1.05 Aug 2.75 0.56 July 2.71 0.45 June 3.65 0.11 May 6.04 0.04 April 7.31 -0.31 March 7.92 0.22 Feb 8.60 0.21