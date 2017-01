WRAPUP2: インドネシアの3月インフレ率が急加速、中銀による政策対応への圧力高まる

◎中銀による政策対応への圧力高まる ◎3月CPIは前年比5.9%上昇 ◎2月貿易赤字は3億3000万ドル [ジャカルタ 1日 ロイター] インドネシア統計局が発表した3月の消費者物価指 数(CPI)は前年比5.90%上昇し、2011年5月以来の高い伸びとなった。2月 の上昇率は5.31%、ロイター調査の予想は5.57%だった。 インフレ率はインドネシア中央銀行の今年の目標レンジである3.5─5.5%を上回 っている。5月の中銀総裁就任が先週に議会で承認されたマルトワルドヨ財務相は、政策 での対応を迫られることになりそうだ。 主食類の価格上昇が押し上げ要因となっており、中銀には4月11日の金融政策会合で、 過去最低となっている政策金利か、翌日物の預金ファシリティー金利のどちらかを引き上 げる圧力が高まっている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(シンガポール)のエコノミスト、CHUA HAK BIN氏は、インフレが急加速したことは懸念材料で、インドネシア中銀が次回の会合で利 上げするリスクを高めたと指摘した。 アナリストらは、中銀が2012年2月以降変更されていない政策金利を据え置けば、 資本が流出すると警告している。 3月は食品と燃料価格を除くコアインフレ率が4.21%と、前月の4.29%から伸 びが鈍化。クレディ・スイス(シンガポール)のエコノミスト、Santitarn Sathirathai 氏は3月のデータは、次期中銀総裁がインフレ率とコアインフレ率のどちらを優先させる かをみる、興味深い材料を提供することになったと指摘した。 <2月は貿易赤字が拡大> 2月のインドネシアの貿易収支は3億3000万ドルの赤字だった。赤字額はロイター 調査による予想1億6000万ドルの約2倍だった。 貿易収支は10月以降赤字が続いている。1月の貿易赤字は1億7000万ドルから 7000万ドルに修正された。 貿易統計・CPIの詳細は以下の通り。 貿易統計(単位:10億ドル) Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May 輸出 14.99 15.37 15.41 16.32 15.67 15.90 14.12 16.15 15.36 16.72 輸入 15.32 15.44 15.56 16.93 17.21 15.35 13.87 16.33 16.69 17.21 貿易収支 -0.33 -0.07 -0.15 -0.61 -1.54 0.55 0.25 -0.18 -1.33 -0.49 CPI(単位:%) y/y m/m March 5.90 0.63 Feb 5.31 0.75 Jan 4.57 1.03 Dec 4.3 0.54 Nov 4.32 0.07 Oct 4.61 0.16 Sept 4.31 0.01 Aug 4.58 0.95 July 4.56 0.70 June 4.53 0.62 May 4.45 0.07 April 4.50 0.21 March 3.97 0.07 Feb 3.56 0.05 Jan-12 3.65 0.76 Dec 3.79 0.57 Nov 4.15 0.34 Oct 4.42 -0.12 Sept 4.61 0.27 Aug 4.79 0.93 July 4.61 0.67 June 5.54 0.55 May 5.98 0.12 April 6.16 -0.31 March 6.65 -0.32 Feb 6.84 0.13 Jan-11 7.02 0.89 Dec 6.96 0.92 Nov 6.33 0.60 Oct 5.67 0.06 Sept 5.80 0.44 Aug 6.44 0.76 July 6.22 1.57 June 5.05 0.97 May 4.16 0.29 April 3.91 0.15 March 3.43 -0.14 Feb 3.81 0.30 Jan-10 3.72 0.84 Dec 2.78 0.33 Nov 2.41 -0.03 Oct 2.57 0.19 Sept 2.83 1.05 Aug 2.75 0.56 July 2.71 0.45 June 3.65 0.11 May 6.04 0.04 April 7.31 -0.31 March 7.92 0.22 Feb 8.60 0.21 *インドネシアの貿易収支 link.reuters.com/wuq65t