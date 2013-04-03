＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月3日─10日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３日（水） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.7 1.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 200 198 １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.8 56.0 （景気指数） 56.9 56.9 ４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.9 ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.5 46.5 （3月速報） ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 46.5 46.5 （3月速報） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.6 （前年比、％） 1.5 1.9 １１：３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 55.356 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/30までの週、1000件） 350 357 ５日（金） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 1.2 （前年比、％） N/A -1.3 １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 1.2 -1.9 １２：３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 200 236 （民間部門雇用者数増減、1000人） 209 246 （失業率、％） 7.7 7.7 １２：３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.6 -44.5 １９：００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 15.00 16.15 ８日（月） １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０６：００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 157 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.9 ０８：３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -1.2 （前年比、％） N/A -2.9 ０８：３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -1.5 （前年比、％） N/A -3.0 ０８：３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -8.20 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.5 1.2 １０─１５日 ３月中国マネーサプライＭ２[CNMSM2=ECI]（中国人民銀行） 第１・四半期中国外貨準備 １０日（水） ０６：４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -1.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８：００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -204.00 ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━