〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月１５─１９日の海外経済指標】 予想 前回 １５日（月） ０２：００ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局） 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 8.0 7.9 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 12.5 12.3 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.0 9.9 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 21.3 21.2 ０６：３０ＧＭＴ ３月インドＷＰＩ[INWPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.9 １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 7.00 9.24 １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 45 44 １６日（火） ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.7 （前年比、％） 2.8 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.7 （前年比、％） 3.3 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.7 （前年比、％） 3.2 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.2 3.2 （前年比、％） 0.8 2.5 産出（前月比、％） 0.3 0.8 （前年比、％） 2.0 2.3 ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 1.2 0.4 （前年比、％） 1.7 1.7 3月速報値 ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 42.0 48.5 （現況指数） 12.0 13.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.7 （指数／前年比、％) 1.6 2.0 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 93.0 91.7 （許可件数／年率、万戸） 94.0 93.9 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.8 （設備稼働率、％） 78.4 78.3 １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.8 2.1 （前年比、％） -0.6 2.6 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/13までの週、1000件） 350 346 １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.5 １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 3.0 2.0 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 0.7 1.2 ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -4.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月１５─２１日の海外行事予定】 １５日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［灌仏節］ 米国務長官、日本訪問（最終日） 北朝鮮の故金日成主席誕生日（太陽節） １６日（火） １２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 （ニューヨーク州スタテン島） １３：００ＧＭＴ ＩＭＦが世界経済見通し発表 ブランシャールＩＭＦ調査局長が記者会見（ワシントン） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会でのＥＣＢ年次報告に関する討議に出席 １６：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １９：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ主催の金融政策に関する討論会で司会 ２１：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） スウェーデン中銀金融政策会合（１７日まで） スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策委員会 タイ［灌仏節］ ＩＭＦが各国の債務状況を評価した財政モニター報告書の発表会見 １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネル討論に参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） １８日（木） １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「低水準の実質金利」（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が同地区連銀主催の 「２０１３年クレジット市場シンポジウム」であいさつ （ノースカロライナ州シャーロット） １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 １９日（金） １６：００ＧＭＴ スタイン米Ｆ