＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月15日─22日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日（月） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.9 １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 7.0 9.24 １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 45 44 １６日（火） ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.7 （前年比、％） 2.8 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.7 （前年比、％） 3.3 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） 3.2 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.2 3.2 （前年比、％） 0.8 2.5 産出（前月比、％） 0.3 0.8 （前年比、％） 2.0 2.3 ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 1.2 0.4 （前年比、％） 1.7 1.7 （3月速報値） ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 42.0 48.5 （現況指数） 12.0 13.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.7 （指数／前年比、％) 1.6 2.0 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 93 91.7 （許可件数／年率、万戸） 94.0 93.9 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.8 （設備稼働率、％） 78.4 78.3 １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.8 2.1 （前年比、％） -0.6 2.6 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/13までの週、1000件） 350 346 １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.5 １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 3.0 2.0 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 0.7 1.2 ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -4.5 ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.44 １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.01 4.98 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━