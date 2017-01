コモディティ市場が急落、中国の景気を懸念　目立つ金の下落

[ロンドン/ニューヨーク 15日 ロイター] コモディティ市場では、金が2営業 日で30年ぶりの大幅な下落となったほか、原油、銅、穀物なども急落した。中国の経済 指標が失望視され、世界的な経済成長への懸念がひろがり資金が急速に引き揚げられた。 豪ドルやニュージーランドドルなどの資源国通貨が対ドルで1%以上下落したこともコ モディティ市場を圧迫した。 TEAMファイナンシャル・アセット・マネジメントのジェームズ・デイリー氏は「ほ ぼ全てのコモディティが下落した。この状況から切り離されていたのは独仏の株式市場と 米国の大型株だ」と述べた。 12日に5%下落していた金現物は、15日は9%下落、1オンス=1400ドルの支 持線を割り込んだ。 原油は3%近く下落、銀XAG=は12%近く下落した。非鉄金属も下落し銅CMCU3は 1年ぶり安値となった。 穀物市場では小麦が下げを主導し3%下落した。コーヒー先物(アラビカ種)もほぼ3 年ぶりの安値。 米東部時間午後4時15分(日本時間午前5時15分)現在の値動き。 LAST/ NET PCT YTD CLOSE CHG CHG CHG US crude CLc1 88.28 -3.01 -3.3% -3.9% Brent crude LCOc1 100.26 -2.85 -2.8% -9.8% Natural gas NGc1 4.137 -0.085 -2.0% 23.5% US gold GCJ3 1360.60 -140.40 -9.4% -18.8% Gold XAU= 1356.97 -121.38 -8.2% -19.0% US Copper HGN3 329.15 -7.75 -2.3% -9.9% LME Copper CMCU3 7202.00 -204.50 -2.8% -9.2% Dollar .DXY 82.395 0.084 0.1% 7.3% US corn Cc1 646.75 -11.75 -1.8% -7.4% US soybeans Sc1 1395.00 -18.00 -1.3% -1.7% US wheat Wc1 693.75 -21.00 -2.9% -10.8% US Coffee KCK3 134.45 -0.80 -0.6% -6.5% US Cocoa CCK3 2243.00 -18.00 -0.8% 0.3% US Sugar SBK3 17.79 -0.24 -1.3% -8.8% US silver SIK3 23.361 -2.970 -11.3% -22.7% US platinum PLJ3 1424.20 -71.10 -4.8% -7.4% US palladium PAM3 667.00 -42.10 -5.9% -5.2%