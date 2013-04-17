＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月17日─24日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８日（木） ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.8 2.1 （前年比、％） -0.6 2.6 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/13までの週、1000件） 350 346 １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.5 １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 3.0 2.0 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 0.7 1.2 ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -4.5 ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.44 １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.01 4.98 ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 46.8 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 46.4 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 46.5 （3月改定） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.6 （3月改定） １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.42 0.411 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.2 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.6 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.3 ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 106.7 （現況指数） N/A 109.9 （期待指数） N/A 103.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -1.9 5.6 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -3.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━