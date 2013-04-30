＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月30日─5月7日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（火） ０６：００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.4 （前年比、％） N/A -2.2 ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.2 ０７：５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 2 13 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.6 1.7 （3月改定） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 12.1 12.0 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.5 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.9 1.0 （季調前前月比、％) N/A 0.1 （前年比、％) 9.0 8.1 １３：４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 52.5 52.4 １４：００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 60.8 59.7 ５月１日（水） ０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] 51.0 50.9 ０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 150 158 １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.0 （4月速報） １４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 1.2 １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.9 51.3 ４月米自動車販売 ２日（木） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.5 46.5 （4月速報） １１：３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 49.255 １２：３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -42.0 -42.96 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/27までの週、1000件） 345 339 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.2 -1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.7 4.6 （Q4改定） ３日（金） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.6 1.0 ０１：００ＧＭＴ ４月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０８：２８ＧＭＴ ４月英サービス部門ＰＭＩ[GBPMIS=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 0.6 1.3 １２：３０ＧＭＴ ４月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 145 88 （民間部門雇用者数増減、1000人） 160 95 （失業率、％） 7.6 7.6 １４：００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -5.7 （速報値） １４：００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -2.6 3.0 １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 54.4 （景気指数） 56.0 56.5 ６日（月） ０１：３０ＧＭＴ ３月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 ０１：４５ＧＭＴ ４月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 46.5 （4月速報） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.6 （4月速報） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.4 ７日（火） ０１：３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -0.178 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.0 １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]