[ロンドン 1日 ロイター] 英国銀行協会(BBA)が発表したLIBOR (ロンドン銀行間取引金利)、ロイターのデータから算出した3カ月物LIBORと OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)のスプレッドは以下の通り。 EURO STERLING DOLLAR O/N not available 0.48063 (+0.00063) 0.14800 (+0.00100) 1WK 0.03543 (+0.00000) 0.48625 (+0.00000) 0.16670 (+0.00000) 2WK 0.04329 (+0.00000) 0.48875 (+0.00000) 0.17840 (+0.00000) 1MO 0.05929 (+0.00000) 0.49125 (+0.00000) 0.19820 (+0.00000) 2MO 0.09500 (+0.00000) 0.49813 (+0.00125) 0.23790 (+0.00010) 3MO 0.12286 (+0.00000) 0.50563 (+0.00125) 0.27310 (+0.00000) 6MO 0.20714 (-0.00143) 0.59125 (+0.00000) 0.42540 (+0.00000) 1YR 0.39857 (+0.00000) 0.88688 (+0.00000) 0.70400 (-0.00050) 3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs) 3 8 14