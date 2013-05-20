＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月20日─5月27日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２０日（月） １２：３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.23 ２１日（火） ０６：００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） 0.2 0.4 ０８：３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.6 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 3.1 3.3 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） 3.0 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.1 -0.1 （前年比、％） 0.75 0.4 産出（前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 1.5 2.0 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２２日（水） ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 121 ０８：３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.7 （前年比、％） 2.0 -0.5 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.99 4.92 ２３日（木） ０１：４５ＧＭＴ ５月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 47.0 46.7 （4月改定） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.2 47.0 （4月改定） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 47.2 46.9 （4月改定） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （Q1速報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/18までの週、1000件） 346 360 １２：５８ＧＭＴ ５月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 52.0 52.1 （4月改定） １３：００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.425 0.417 ２４日（金） ０６：００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.4 ０８：００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 104.5 104.4 （現況指数） 107.2 107.2 （期待指数） 101.6 101.6 １２：３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.6 -5.8 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -1.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 0.9 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━