＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月22日─5月29日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（水） ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 12.1 ０８：３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.7 （前年比、％） 2.0 -0.5 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.99 4.92 ２３日（木） ０１：４５ＧＭＴ ５月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 47.0 46.7 （4月改定） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.2 47.0 （4月改定） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 47.2 46.9 （4月改定） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （Q1速報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/18までの週、1000件） 345 360 １２：５８ＧＭＴ ５月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.8 52.1 （4月改定） １３：００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.425 0.417 ２４日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 6.2 6.2 ０６：００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.4 ０８：００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 104.5 104.4 （現況指数） 107.2 107.2 （期待指数） 101.6 101.6 １２：３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.5 -6.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -2.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -0.6 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２８日（火） １３：００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 1.2 （季調前前月比、％) N/A 0.3 （前年比、％) N/A 9.3 １４：００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 69.5 68.1 ２９日（水） ０７：５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 4 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.0 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━