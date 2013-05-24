＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月24日─5月31日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２４日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 6.2 6.2 ０６：００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.4 ０８：００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 104.5 104.4 （現況指数） 107.2 107.2 （期待指数） 101.6 101.6 １２：３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.5 -6.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -2.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -0.6 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２８日（火） １３：００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 1.2 （季調前前月比、％) N/A 0.3 （前年比、％) N/A 9.3 １４：００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 69.5 68.1 ２９日（水） ０７：５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 4 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.0 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ３０日（木） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.93 （景況感指数） N/A 88.6 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.3 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.5 2.5 デフレーター 1.2 1.2 （Q1速報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/25までの週、1000件） N/A 340 １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 105.7 （前月比、％） 1.6 1.5 ３１日（金） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.3 1.2 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 12.1 １２：３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３：４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 49.7 49.0 １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） N/A 83.7 （5月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━