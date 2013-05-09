再送：ＳＢＩホールディングス<8473.T>：連結(IFRS)、13年3月当期利益32.02億円、前年比955.9 %増

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 153,476 177,409 (-13.5 %) 営業利益（百万円） 16,577 17,530 (-5.4 %) 税引き前利益（百万円） 14,213 15,600 (-8.9 %) 当期利益（百万円） 3,202 303 (+955.9 %) 基本的なＥＰＳ（円） 14.75 1.38 希薄後ＥＰＳ（円） 14.75 1.38 １株年間配当（円） 10.00 100.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 10.00 100.00