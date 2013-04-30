再送：いちよし証<8624.T>：連結、13年3月当期利益33.92億円、黒字転換

再送：１３時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 30日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 18,283 14,407 (+26.9 %) (+10.0 %) 純営業収益（百万円） 18,228 14,340 (+27.1 %) (+9.9 %) 営業利益（百万円） 3,631 △116 経常利益（百万円） 3,743 △136 当期利益（百万円） 3,392 △222 １株利益 （円） 78.26 △5.08 希薄後ＥＰＳ（円） 78.15 １株年間配当（円） 32.00 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 22.00 10.00