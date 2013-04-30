再送：水戸証<8622.T>：単体、13年3月当期利益26.12億円

再送：１３時２０分に配信した「２０１３年３月期決算」のヘッドラインと決算項目を 手直しして再送します。 ［東京 30日 ロイター］ 2013年3月期(12年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 14,062 10,993 (+27.9 %) (+2.4 %) 純営業収益（百万円） 13,976 10,884 (+28.4 %) (+2.5 %) 営業利益（百万円） 2,477 12 経常利益（百万円） 2,847 285 (+896.2 %) 当期利益（百万円） 2,612 136 １株利益 （円） 35.24 1.84 １株年間配当（円） 12.00 2.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 12.00 2.50