再送：マネックスＧ<8698.T>：連結(IFRS)、13年3月当期利益39.01億円、前年比279.3 %増

再送：１１時４０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」から不要な語句を削除して再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 36,090 30,569 (+18.1 %) 税引き前利益（百万円） 6,998 2,668 (+162.3 %) 当期利益（百万円） 3,901 1,028 (+279.3 %) 基本的なＥＰＳ（円） 1,301.73 337.95 １株年間配当（円） 410.00 200.00 １株Q2配当 （円） 110.00 100.00 １株Q4配当 （円） 300.00 100.00