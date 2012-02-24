訂正（発表者側の申し出）：金下建<1897.OS>：連結、11年12月当期損失2.78億円

［東京 24日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 12,986 16,660 17,200 6,600 (-22.1 %) (+56.3 %) (+32.4 %) (-23.1 %) 営業利益（百万円） △342 410 20 △180 (+72.2 %) 経常利益（百万円） △154 551 140 △120 (+27.5 %) 当期利益（百万円） △278 271 60 △80 (+2.7 %) １株利益 （円） △17.01 15.88 3.72 △4.96 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 17.00 17.00 17.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 17.00 17.00 17.00