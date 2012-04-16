再送：ＥＣＩ<4567.NG>：12年5月期9カ月連結、当期損失2.94億円

［東京 16日 ロイター］ 2012年5月期9カ月決算 (2011年6月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年5月期9カ月 11年5月期9カ月 12年5月期予想 売上高 （百万円） 59 55 90 (+7.3 %) (-74.4 %) (-39.6 %) 営業利益（百万円） △279 △475 △381 経常利益（百万円） △309 △475 △426 当期利益（百万円） △294 △633 △326 １株利益 （円） △1,349.96 △2,949.86 △1,463.51 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00