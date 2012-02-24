訂正（発表者側の申し出）：金下建<1897.OS>：単体、11年12月当期損失3.24億円

［東京 24日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 12,409 16,168 16,600 6,300 (-23.3 %) (+60.3 %) (+33.8 %) (-23.7 %) 営業利益（百万円） △385 367 (+59.3 %) 経常利益（百万円） △197 506 140 △120 (+19.3 %) 当期利益（百万円） △324 218 60 △80 (-22.2 %) １株利益 （円） △19.83 12.76 3.72 △4.96 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。