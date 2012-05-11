訂正：セレブリクス<2444.OS>：単体、12年3月当期損失3.54億円

訂正：業績予想欄に入っていた不適切な数字を削除します。 ［東京 11日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,374 1,469 (-6.5 %) (-33.1 %) 営業利益（百万円） △15 △294 経常利益（百万円） △61 △317 当期利益（百万円） △354 △435 １株利益 （円） △2,791.73 △4,227.73 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。