再送：井筒屋<8260.T>：単体、12年2月当期利益13.57億円44.1 %減

［東京 16日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 13年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 65,308 67,239 (-2.9 %) (-4.4 %) 営業利益（百万円） 2,981 3,032 (-1.7 %) (+104.1 %) 経常利益（百万円） 2,261 2,266 (-0.2 %) (+270.3 %) 当期利益（百万円） 1,357 2,427 (-44.1 %) １株利益 （円） 11.84 21.17 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。