訂正（発表者側の申し出）：銀座山形屋<8215.OS>：連結、09年3月当期損失5.82億円

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［東京 22日 ロイター］ 09年3月期(2008年4月1日-2009年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 09年3月期実績 08年3月期実績 10年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 5,416 6,225 5,320 2,400 (-13.0 %) (-5.7 %) (+98.2 %) (+96.3 %) 営業利益（百万円） △356 77 16 △134 (-72.9 %) 経常利益（百万円） △306 127 70 △100 (-60.7 %) 当期利益（百万円） △582 68 60 △105 (-70.2 %) １株利益 （円） △33.74 3.96 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 5.00 2.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 5.00 2.00
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