訂正（発表者側の申し出）：銀座山形屋<8215.OS>：連結、12年3月当期損失2.35億円

［東京 22日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,225 4,362 4,410 1,878 (-3.2 %) (-9.0 %) (+4.4 %) (+2.8 %) 営業利益（百万円） △237 △261 8 △180 経常利益（百万円） △101 △189 50 △148 当期利益（百万円） △235 △390 30 △158 １株利益 （円） △13.62 △22.59 1.73 △9.15 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00