再送：ココス<9943.OS>：13年3月期第1四半期単体、当期利益2.61億円3.6 %増

再送：「２０１３年３月期予想」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 13,792 13,249 57,137 (+4.1 %) (+3.0 %) (+1.3 %) 営業利益（百万円） 510 542 3,080 (-5.8 %) (-0.3 %) 経常利益（百万円） 519 539 3,103 (-3.7 %) (+0.1 %) 当期利益（百万円） 261 252 1,678 (+3.6 %) (+10.8 %) １株利益 （円） 15.40 14.87 98.89 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 24.00 24.00 １株Q2配当 （円） 12.00 12.00 １株Q4配当 （円） 12.00 12.00