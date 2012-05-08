再送：デジタルアドベ<4772.OS>：12年12月期第1四半期連結、当期利益7100万円

再送：２０１１年１２月期は決算期変更により９カ月の変則決算になります。 ［東京8日 ロイター］ 2012年12月期第1四半期決算 (2012年1月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期第1四半期 11年12月期第1四半期 12年12月期予想 売上高 （百万円） 1,152 1,244 4,308 (-15.6 %) 営業利益（百万円） 62 △24 135 経常利益（百万円） 82 △26 138 当期利益（百万円） 71 △31 128 １株利益 （円） 1.31 △0.58 2.36 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00