再送：水戸証<8622.T>：13年3月期第1四半期単体、当期損失2200万円

再送：１３時２０分に配信した、２０１３年３月期第１四半期単体決算に 「純営業収益」を追加して再送します。 ［東京30日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 営業収益 （百万円） 2,603 2,422 (+7.5 %) (-4.9 %) 純営業収益（百万円） 2,583 2,398 (+7.7 %) (-4.8 %) 営業利益 （百万円） △108 △386 経常利益 （百万円） 2 △268 当期利益 （百万円） △22 △289 １株利益 （円） △0.31 △3.91 希薄後ＥＰＳ （円） １株年間配当 （円） 2.50 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 2.50