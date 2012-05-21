訂正（発表者側の申し出）：兼松<8020.T>：連結、12年3月当期利益61.1億円33.4 %減

［東京 21日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,006,365 936,891 1,050,000 (+7.4 %) (+8.8 %) (+4.3 %) 営業利益（百万円） 21,426 18,029 20,000 (+18.8 %) (+47.9 %) (-6.7 %) 経常利益（百万円） 17,752 14,257 16,000 (+24.5 %) (+73.1 %) (-9.9 %) 当期利益（百万円） 6,110 9,175 8,000 (-33.4 %) (+160.1 %) (+30.9 %) １株利益 （円） 14.60 21.93 19.11 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00