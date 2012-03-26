訂正（発表者側の申し出）：ストリーム<3071.T>：12年1月期9カ月連結、当期利益2200万円88.2 %減

［東京26日 ロイター］ 2012年1月期9カ月決算 (2011年2月1日-2011年10月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年1月期9カ月 11年1月期9カ月 12年1月期予想 売上高 （百万円） 26,978 27,750 40,803 (-2.8 %) (+20.0 %) (+5.0 %) 営業利益（百万円） 62 321 400 (-80.6 %) (-24.1 %) 経常利益（百万円） 77 330 401 (-76.7 %) (-25.9 %) 当期利益（百万円） 22 193 225 (-88.2 %) (-30.3 %) １株利益 （円） 571.16 4,860.19 5,663.56 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 600.00 600.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 600.00 600.00