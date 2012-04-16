再送：原弘産<8894.OS>：単体、12年2月当期損失4.21億円

［東京 16日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 13年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,125 4,717 1,760 1,042 (-76.1 %) (-3.1 %) (+56.4 %) (+85.9 %) 営業利益（百万円） △349 △999 △180 △218 経常利益（百万円） △538 △1,315 △355 △307 当期利益（百万円） △421 6,107 161 △299 １株利益 （円） △22.16 390.90 8.47 △15.74 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。