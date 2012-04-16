再送：東宝<9602.T>：単体、12年2月当期利益114.52億円9.2 %増

［東京 16日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 13年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 84,167 93,017 (-9.5 %) (+9.4 %) 営業利益（百万円） 10,449 12,836 (-18.6 %) (+17.4 %) 経常利益（百万円） 13,465 17,330 (-22.3 %) (+11.0 %) 当期利益（百万円） 11,452 10,491 (+9.2 %) (-17.8 %) １株利益 （円） 61.51 56.13 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。