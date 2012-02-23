訂正（発表者側の申し出）：ガンホー・オンライン<3765.OS>：単体、11年12月当期利益7.64億円(-34.6 %)

［東京 23日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 7,505 7,294 (+2.9 %) (-1.1 %) 営業利益（百万円） 741 1,323 (-44.0 %) (+6.5 %) 経常利益（百万円） 748 1,259 (-40.5 %) (+23.7 %) 当期利益（百万円） 764 1,169 (-34.6 %) １株利益 （円） 6,648.56 10,188.91 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。