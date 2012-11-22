訂正（発表者側の申し出）：銀座山形屋<8215.OS>：連結、10年3月当期損失2.24億円

［東京 22日 ロイター］ 10年3月期(2009年4月1日-2010年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 10年3月期実績 09年3月期実績 11年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,794 5,416 4,818 2,137 (-11.5 %) (-13.0 %) (+100.5 %) (+98.3 %) 営業利益（百万円） △249 △356 △50 △182 経常利益（百万円） △189 △306 1 △143 当期利益（百万円） △224 △582 △228 △368 １株利益 （円） △12.98 △33.74 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00