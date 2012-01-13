訂正（発表者側の申し出）：三桜工<6584.T>：単体、11年3月当期利益18.39億円(+17.6 %)

［東京 13日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 59,729 53,379 (+11.9 %) (-6.1 %) 営業利益（百万円） 3,376 2,498 (+35.2 %) 経常利益（百万円） 3,686 2,927 (+26.0 %) (+612.3 %) 当期利益（百万円） 1,839 1,564 (+17.6 %) (+611.3 %) １株利益 （円） 51.22 44.56 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。