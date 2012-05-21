訂正（発表者側の申し出）：フタバ<7241.T>：連結、12年3月当期損失45.21億円

［東京 21日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 372,083 373,458 375,400 186,700 (-0.4 %) (-0.8 %) (+0.9 %) (+14.7 %) 営業利益（百万円） 2,630 11,885 2,900 1,400 (-77.9 %) (+273.3 %) (+10.2 %) 経常利益（百万円） 335 8,483 1,800 800 (-96.0 %) (+435.7 %) 当期利益（百万円） △4,521 3,346 △1,000 △600 １株利益 （円） △64.63 47.84 △14.29 △8.58 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 3.00