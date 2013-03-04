再送：ピープル<7865.OS>：単体、13年1月当期利益9300万円、前年比45.7 %減

再送：１６時３０分に配信した「２０１３年１月期決算」に、業績予想を追加して再送します。 ［東京 4日 ロイター］ 2013年1月期(12年1月21日-2013年1月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年1月期実績 12年1月期実績 14年1月期3カ月予想 中間期予想 売上高 （百万円） 2,851 2,840 619 (+0.4 %) (-2.6 %) (-2.0 %) 営業利益（百万円） 155 293 △35 (-47.0 %) (-23.1 %) 経常利益（百万円） 160 293 △35 (-45.4 %) (-25.3 %) 当期利益（百万円） 93 171 △21 (-45.7 %) (-28.8 %) １株利益 （円） 21.23 39.18 △4.80 希薄後ＥＰＳ（円） 39.16 １株年間配当（円） 39.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 39.00