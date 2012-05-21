訂正（発表者側の申し出）：兼松<8020.T>：単体、12年3月当期利益54.24億円27.2 %減

［東京 21日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 464,921 438,975 (+5.9 %) (+18.4 %) 営業利益（百万円） 7,391 5,308 (+39.2 %) (+151.7 %) 経常利益（百万円） 8,338 5,218 (+59.8 %) (+23.2 %) 当期利益（百万円） 5,424 7,446 (-27.2 %) (+38.6 %) １株利益 （円） 12.87 17.67 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。